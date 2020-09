Practically every day of the year is the feast day of at least one Catholic saint, giving you a special connection with the saint whose feast day shares your birthday.

The folks over at NameNerds compiled this handy list of saints’ feast days.

What patron saint’s feast day do you share your birthday with?

(Find your name by pressing control and F and searching for your name, the Irish version of your name or try for your last name.)

January

1 - Oisín, Comnait

2 - Ainfean, Scoithín

3 - Fintan

4 - Fionnait (Feenat), Mochuma

5 - ---------

6 - Muadhnait (Mona), Curnán, Tuilelath (Tallula), Osnait, Díoma

7 - Donnán, Eimhín (Evin), Sean (John)

8 - Fionán, Sárán, Cúach, Neachtan, Bron

9 - Faolán, Guaire, Suaibhseach

10 - Diarmaid (Dermot), Díomán, Tuaimmíne,

11 - Suibhne (Sweeney), Fáilbhe (Falvy), Anfudán,

12 - Conan, Laidgeann

13 - Aillil

14 - ---------

15 - Ide, Aithche, Breac, Darearca, Bláthmacc

16 - Mael Iosa, Dianach, Iarlugh, Líthghein

17 - Molaisse

18 - Aodhamair, Scoth, Bláth

19 - Fachtna, Suibhne (Sweeney), Faolán

20 - Fechín, Aonghas (Aengus), Aona, Sárán

21 - Fainche, Séighín, Brigid

22 - Lonan

23 - Lucan, Canice, Manchán

24 - Gúasacht

25 - --------

26 - Eirnín

27 - Flann, Lucan, Crón, Muirín, Nóe

28 - Meallán, Acobhrán, Cainnear, Eochaí, Bláth

29 - Bláth

30 - Ailbe, Énán

31 - Canice, Aobhnait, Lughaodh, Maolanaithe, Siollán, Adamnan

February

1 - Brigid

2 - Fionnach

3 - Caoilfhionn, Conna, Faoileann

4 - Loman

5 - Fínín (Fineen), Dufach, Liadhnán (Leannan), Ceara

6 - Macha, Mel, Ríofach

7 - Meallán, Loman, Lonan, Tressan

8 - Fiachra, Fáilbhe, Ceara

9 - Caíreach, Ríonach

10 - Dearlú, Siollán

11 - Fionán Gobnat Dubhán

12 - Siadhal, Fionán, Farannán, Lughaidh, Damhán

13 - Fionán, Cúachnait

14 - Manchín (Mannix), Manchán, Fínneachta

15 - Bearach

16 - Aengus

17 - ---------

18 - Aengus

19 - Feichín, Odhrán

20 - ---------

21 - ---------

22 - Feichín

23 - Eirnín

24 - ---------

25 - ---------

26 - Eithne, Becan, Aodhlugh

27 - Comgan

28 - Eirnín, Díocuill, Siollán

March

1 - Baodán

2 - Lughaidh, Conall, Cuan, Finnian, Sléibhín

3 - Conall, Fachtna

4 - -----

5 - Carthach

6 - Cairbre, Brigid, Odhrán, Muadhán

7 - -----

8 - Siadha, Beoaodh Mochonna

9 - Lughaidh, Proinnseas, Séadna

10 - Séadna, Fáilbhe, Kessog

11 - Aonghas

12 - Daghán

13 - Mochamhóg

14 - Caomhán

15 - ---------

16 - Fionán, Bairfhionn (Barrion), Abbán

17 - Patrick, Becan, Faoiltiarn, Tiarnach

18 - Maodhóg, Caomhán, Tommán

19 - Lachtín

20 - ---------

21 - Éanna

22 - Fáilbhe

23 - Mannix

24 - Lughaidh, Manchán, Mochta

25 - Caimín,

26 - Carthach, Garbhán

27 - Mochonna

28 - Cairneach

29 - Eithne

30 - Mochua, Tóla

31 - Faolán

April

1 - Ceallach (Kelly)

2 - Brónach

3 - ------

4 - Tiarnach, Corc

5 - Becan

6 - ------

7 - Sean / Senan / Seanach (John), Fionán, Ruisín, Ceallach

8 - Tiarnán, Cionnaola

9 - ---------

10 - Bercan

11 - Frossach

12 - Eirnín

13 - Riaghail

14 - Tassach

15 - Ruadhán (Rohan), Greallán, Molaisse

16 - Fáilbhe

17 - Donnán, Garbhán, Eochaidh, Lughaidh, Luachán

18 - Laisrean

19 - ------

20 - Donnán, Fáilbhe

21 - Bearach

22 - Ceallachán (Callahan), Tuama

23 - Rían (Ryan), Iobhar (Ivar)

24 - Éighneach

25 - MacCoille, Oilithír

26 - Becan, Donal, Cass

27 - Breacán

28 - Suibhne (Sweeney), Lúithearn, Coileán (Colin)

29 - Énán

30 - ---------



May

1 - Aodhlugh, Breacán, Díocuill

2 - Fiachra, Neachtán,

3 - Cairbre, Bairrfhionn (Barrion), Conlaodh

4 - ------

5 - Faolan

6 - ------

7 - Breacán (Brehan)

8 - Oran

9- Banbhán, Sanctán

10 - Comhghall, Cathal, Cúnla,

11 - Caoimhín (Kevin), Críodán, Laoire (Leary)

12 - Eirnín, Díoma, Oilithir

13 - Damhnait (Devnet), Abbán

14 - Carthach, Garbhán, Mochuda

15 - Muiríoch, Comán, Damhnait, Sárán

16 - Brendan, Oran, Caireach, Fionacha

17 - Finnén (Finian,) Críodán

18 - Bran, Breasal

19 - Richael

20 - ------

21 - Bairrfhionn (Barrion)

22 - Conall, , Baoithín, Luíseach

23 - Criofán, Faolchú

24 - Bercan, Séighín

25 - Dúnchadh

26 - Beccan

27 - Cillén

28 - Faolán, Eoghan, Maolóráin

29 - Briúnseach, Cumman

30 - -----

31 - Eoghan, Eirnín, Maolóráin



June

1 - Ronan, Laobhán

2 - ---------

3 - Caoimhín (Kevin), Maolmhuire

4 - Eirnín, Cassán

5 - Bearchán (Bercan),

6 - Iarfhlaith, Lonán, Faolán

7 - -----

8 - Braon, Murchú (Murphy)

9 - Colm, Amhalgaidh, Baoithín

10 - Bearach, Ainmire, Faircheallach (Farrelly), Feardomhnach

11 - Mactáil, Riaghail, Tochmura

12 - Giolla Easpaig (Gillespie) Tuammíne

13 - Damhnait (Davnit), Coireall, MacNisse

14 - ---------

15 - -----

16 - Séadna,Fursa

17 -Caomhán

18 - Ana, Ninnidh

19 - -----

20 - Cormac, Faolán

21 - Suibhne (Sweeney), Diarmaid (Dermot)

22 - Cronán, Suibhne (Sweeney)

23 - Faolán

24 - ---------

25 - -----

26 - -----

27 - ---------

28 - Eirnín, Cruimín

29 - -----

30 - Caolán (Kelan), Fáilbhe (Falvy)

July

1 - Eirnín,

2 - -----

3 - , Maolmhuire, Breacnait

4 - Fionnbharr (Finbar)

5 - Etain (Aideen)

6 - Blinne, Eithne

7 - Crón

8 - Cillén (Kilian), Tadhg (Teague),

9 - Garbhán (Garvan), Onchú

10 - Cuan

11 - Fáilbhe (Falvy), Lonán, Oliver Plunkett

12 - ---------

13 - Eirnín

14 - -----

15 - Rónán

16 - Scoth

17 - Craobhnait

18 - Fionntán, Fáilbhe, Ceallach,

19 - -----------

20 - Fáilbhe

21 - Curchach

22 - Oisín

23 - Cróinseach

24 - Deaglán (Declan), Comhghall (Cole), , Oilleóg

25 - Fionnbharr, Caolán, Fiachra, Neasán

26 - Tommán

27 - ---------

28 - ---------

29 - Caolán

30 - ------

31 - -----



August

1 - Fáilbhe (Falvy)

2 - Lonán, Feichín, Comgan

3 - Feidhlimid (Fidelma), Dairile

4 - Míonait, Molua

5 - Rathnait, Eirnín, Dúinseach

6 - Lughaidh, Cainnear, Mochua

7 - Cillén, Teimhnín

8 - Curchach, Dáire

9 - Feidhlimid, Laobhán, Naithí

10 - -----

11 - Attracta, Donnán

12 - Iomhar (Ivar), Bríd (Brigid), Laisrean

13 - Laisreán, Muiríoch (Murry), Íomhar

14 - Fachtna

15 - Mac Cáirthinn

16 - Lughán

17 - Beccán, Earnán Trimhnín

18 - Eirnín, Oran, Rónán, Daigh

19 - -----

20 - -----

21 - -----

22 - -----

23 - Eoghan, Giolla Easpaig (Gillespie)

24 - Faolán, Rodán

25 - ---------

26 - Faolán, Comhghall (Cole)

27 - ------

28 - Feidhlimid

29 - -----

30 - Fiachra, Muadhán

31 - Aidan, Aodh (Hugh),

September

1 - Fáilbhe (Falvy), Fiachra

2 - Maine

3 - MacNisse

4 - Comhghall, Fáilbhe

5 - Faithleann, Bricín

6 - MacCuillin, Sciath

7 - Ultan, Eláir

9 - Ciarán (Kieran), Fionnbharr (Finbar), Conall, Ceara, Darearca

10 - Fionnbharr (Finbar), Finnén (Finian, Odhrán (Oran)

11 - -----

12 - Ailbhe (Alby), Laisréan, Maclaisre, Molaisse

13 - Naomhán (Nevan), Daghán

14 - ---------

15 - -----

16 - Laisreán

17 - Feme, Brogan

18 - ------

19 - ---------

20 - ------

21 - ---------

22 - ------

23 - Adhamnán, Lonaing

24 - Ceallachán (Callahan)

25 - Caolán, Fionnbharr (Finbar), Iomchadh

26 - -----

27 - Finnén (Finian)

28 - Fiachra, Diarmaid (Dermot)

29 - Neasán, , Comhghall

30 - Faolán, Lughaidh, Bríd (Brigid), Daighre

October

1 - Glasán, Clothach

2 - Odhrán (Oran)

3 - Nuadha

4 - ---------

5 - ---------

6 - Lughaidh

7 - Comhghall (Cole), Ceallach

8 - Conúil, Corcrán (Corcoran)

9 - Dínertach

10 - Fiacc

11 - Loman, Cainneach (Canice/Kenneth ), Foirtchearn

12 - Fiachra, Faolán, Moibhí

13 - Comgan, Fionnseach

14 - -----

15 - Cuan

16 - Caoimhín (Kevin), Eoghan, Riaghail

17 - -----

18 - -----

19 - Faolán

20 - MaolEoin

21 - Muna, Marcán, Tuda

22 - ---------

23 - Dalbhach

24 - Lonán

25 - Laisreán

26 - Odhrán (Oran), Béoán, Deirbhile (Dervila), Meallán

27 - Odhrán (Oran), Abán

28 - Suibhne (Sweeney), Abbán

29 - Cuan, Caolán, Cúrán

30 - Feidhlimid (Fidelma)

31 - Faolán

November

1 - Cairbre, Lonán

2 - Lughaidh, Caoimhe (Keeva), Earc

3 - Brughach

4 - -----

5 - Faolán

6 - ---------

7 - ---------

8 - Fionnchán

9 - Aodhnait, Beineón, Fionntán (), Sárnait

10 - Osnait, Aodhnait (Enat)

11 - Cairbre, Dubhán,

12 - Lonán, Eirnín

13 - Eirnín, Odharnait (Orna), Caillín, Faoileann

14 - Lorcan

15 - -----

16 - -------

17 - Aonghas (Aengas)

18 - Rónán, Beoeodh, Míonait

19 - -----

20 - Fraochán

21 - Garbhán (Garvan)

22 - Meadhbh (Maeve), Éimhín

23 - -----

24 - -----

25 - Fionnchú

26 - -----

27 - -----

28 - -----

29 - -----

30 - Caoimhseach

December

1 - Nuadha, Neasán,

2 - Mainchín (Mannix)

3 - -----

4 - Bercan

5 - -----

6 - Cian, Beirchart, Neasán, Meallán

7 - Buite

8 - Fionán

9 - Feidhelm (Fidelma) Mughain Budoc

10 - Scannlach

11 - Eiltín

12 - Finnén (Finian), Dúinseach

13 - -----

14 - Eirnín

15 - Mughain

16 - Beoc

17 - Díochú, Díocuill

18 - lannán, Ríonach (Riona), Éimhín (Evin), Séanait

19 - Samhthann

20 - Eoghan, Fedhlimid (Felimy), Eoghanán

21 - -----

22 - Éimhín (Evin), Abban

23 - Eirnín, Rónán, Fedhlimid (Fidelma)

24 - Maolmhuire, Mochua

25 - ------

26 - Iarfhlaith (Iarla/Jarlath), Laisreán

27 - Fiach

28 - Feichín

29 - Maodhóg, Mainchín (Mannix),

30 - -----

31 - Éanna

* Originally published in 2013.