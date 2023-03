Irish-language summer camp Coláiste Lurgan worked their magic back in 2017 with that year's biggest hit, “Shape of You.”

They’ve conquered Adele, Rihanna, and Coldplay to massive praise but this time the talented cinnirí (leaders) who help look after the students during the summer gathered together for a three-day workshop and decided to take on the biggest of them all (or at least the biggest hit of the time), Ed Sheeran.

Utilizing some brooms and brushes to get the beat right, a duet is backed up by the other cinnirí as we watch a romance develop before our eyes between the two main dancers.

We’re sure that Sheeran would more than approve having already recorded “Thinking Out Loud” as Gaeilge himself and having an Irish language tattoo reading “nuair is gá dom fháil abhaile, is thú mo réalt eolais” (“When I need to get home, you’re my guiding star”).

While cheesy as anything, at least that inking is better than the unfortunate tattoo he had inked on skin as part of a prank played by his "Galway Girl" co-star Ronan. While she was supposed to inscribe the name of the song, the 23-year-old actress decided to opt instead for "Galway Grill". At least she has nice handwriting …

Here are the lyrics for anybody who wants to attempt to sing along:

Ní heo’d an áit is fearr bheith lorg paisean Tá an bear seo lán le gleo Muide uilig leanacht orainn go brách A’ spocadh asainn ‘rís dar ndó’ So, tar ‘nonn ‘s roinn do chuid rúnta ‘s brionglóid Is fiú dúinn dul sa tseans ann, Tóg mo lámh, stop, cas air an ceol ar an jukebox Is damhsó’ muid go beo Muid ag canadh linn A stóir, toram anois do lámh Cuireann do ghrása le mo neart is mo aoibh Breathnaigí ormsa a chroí Imí is báiní - Cuma faoi Stór, ní theastaíonn óráid Goile anois is bíodh do shúil’ ar mo ghníomh Leanaigí ormsa a chroí Lean-leanaigí seo’d é an tslí mm-mmm I mo shúil ní bhíonn ann ach thú A’ tarraingt siar nuair is ceart dom brú Seo’d an grá bheas a’m go buan I do dhiaidh, tá mé bailí Is aréir d’airigh mé an tús ‘Nois mo shaol gaibhte siar gan chúis Chuile lá bíonn an domhan ag tosú nua I do dhiaidh – tá mé bailí Oh - I - Oh - Oh- I -Oh I I do dhiaidh – tá mé bailí Oh - I - Oh - Oh- I -Oh I I do dhiaidh – tá mé bailí Oh - I - Oh - Oh- I -Oh I I do dhiaidh – tá mé bailí Chuile lá ‘g iarra’ an domhan a mhalartú Ach i mo shúil ní bhíonn ann ach thú Seachtain istigh, tús an scéil buailte linn Ag dul amach anocht linn fhéin Leis an gciste is tíosaí, muid ag lorg na bpíosaí A’líonadh plátaí suas go béal Is cuma milis nó searbh leanann muide ag labhairt Faoi chlann ‘s cairde, smaointe ‘s saol, Ag póg’ ansin ‘cúl an tacsaí, ag fágáil slán di Cas an t-amhrán breá sin suas go réidh, Muid ag canadh linn A stóir, toram anois do lámh Cuireann do ghrása le mo neart is mo aoibh Breathnaigí ormsa a chroí Imí is báiní - Cuma faoi Stór, ní theastaíonn óráid Goile anois is bíodh do shúil’ ar mo ghníomh Leanaigí ormsa a chroí Lean-leanaigí seo’d é an tslí mm-mmm I mo shúil ní bhíonn ann ach thú A’ tarraingt siar nuair is ceart dom brú Seo’d an grá bheas a’m go buan I do dhiaidh, tá mé bailí Is aréir d’airigh mé an tús ‘Nois mo shaol gaibhte siar gan chúis Chuile lá bíonn an domhan ag tosú nua I do dhiaidh – tá mé bailí Oh - I - Oh - Oh- I -Oh I I do dhiaidh – tá mé bailí Oh - I - Oh - Oh- I -Oh I I do dhiaidh – tá mé bailí Oh - I - Oh - Oh- I -Oh I I do dhiaidh – tá mé bailí Chuile lá ‘g iarra’ an domhan a mhalartú Ach i mo shúil ní bhíonn ann ach thú Bíodh tusa, ‘mo bhaebaí, bí liom Bíodh tusa, ‘mo bhaebaí, bí liom Bíodh tusa, ‘mo bhaebaí, bí liom

* Originally published in 2017, updated in 2023.